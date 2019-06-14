Ученые назвали новую опасность фастфуда

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Ученые назвали еще одну опасность регулярного употребления фастфуда.

Фото pixabay.com

В частности, исследователи Австралийского национального университета пришли к выводу, что фастфуд способствует раннему старению мозга.

По их мнению, найдены «убедительные доказательства» того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений на протяжении долгого периода времени «ставят их под серьезный риск развития диабета второго типа и значительного снижения функции мозга», пишет gazeta.ru.
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Тэги: фастфуд здоровье Австралия

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