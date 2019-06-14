Ученые назвали новую опасность фастфуда
Ученые назвали еще одну опасность регулярного употребления фастфуда.
В частности, исследователи Австралийского национального университета пришли к выводу, что фастфуд способствует раннему старению мозга.
По их мнению, найдены «убедительные доказательства» того, что нездоровое питание и отсутствие физических упражнений на протяжении долгого периода времени «ставят их под серьезный риск развития диабета второго типа и значительного снижения функции мозга», пишет