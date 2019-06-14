Банк развития раздает ресурсы, полученные от Фонда имени Халифы

Более 1 млн долларов направил за месяц Банк развития Беларуси на поддержку предпринимательства за счет ресурсов Фонда имени Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ).

Промежуточные итоги реализации проекта свидетельствуют о его высокой востребованности среди субъектов МСП, работающих в различных направлениях: от промышленности до сферы оказания услуг, сообщила пресс-служба Банка развития.

«У предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере женского предпринимательства, на территории средних, малых городских поселений, сельской местности, занятых в инновационной деятельности, появилась дополнительная возможность в развитии бизнеса и создании новых рабочих мест», — подчеркнули в банке.

Участниками проекта в настоящее время являются 8 банков-партнеров, в которые субъекты малого и среднего бизнеса смогут обратиться за получением финансирования: «Белинвестбанк», «БТА Банк», «Банк Дабрабыт», «Паритетбанк», «Белгазпромбанк», «Альфа-Банк», «МТБанк» и «Белагропромбанк».

Как сообщал БелаПАН, в марте 2019 года Банк развития привлек под гарантию белорусского правительства заем Фонда развития предпринимательства имени Халифы в размере 25 млн долларов «с целью создания благоприятного бизнес-климата, расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к доступным кредитным ресурсам, поддержки инновационных разработок и создания новых рабочих мест».

Стать участником проекта и получить финансирование на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы) могут субъекты МСП, удовлетворяющие одному из следующих условий: зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сельской местности, малых или средних городах; руководителем и/или одним из учредителей субъекта МСП является женщина; доля работающих женщин не менее 50%; деятельность субъекта МСП является инновационной.