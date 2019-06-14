БАТЭ – «Шахтер» и другие пары. Сегодня стартует 11-й тур чемпионата Беларуси

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Сегодня двумя поединками стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Гвоздь тура будет забит в Борисове, где многолетний чемпион страны примет на своем поле «Шахтер». Обе команды находятся в верху турнирной таблицы: «желто-синие» на втором месте, а «желто-черные» – на третьем.

 

После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) – 26;
  2. БАТЭ – 24;
  3. Шахтер 24
  4. Ислочь – 21;
  5. Динамо (Мн) – 19;
  6. Торпедо-БелАЗ – 17;
  7. Славия – 16;
  8. Неман – 13;
  9. Витебск – 13;
  10. Городея – 12;
  11. Гомель – 7;
  12. Дняпро – 7;
  13. Энергетик-БГУ – 7;
  14. Минск – 6;
  15. Слуцк – 6;
  16. Торпедо (Мн) – 5.
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Тэги: футбол-Беларусь

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