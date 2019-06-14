БАТЭ – «Шахтер» и другие пары. Сегодня стартует 11-й тур чемпионата Беларуси
Сегодня двумя поединками стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Гвоздь тура будет забит в Борисове, где многолетний чемпион страны примет на своем поле «Шахтер». Обе команды находятся в верху турнирной таблицы: «желто-синие» на втором месте, а «желто-черные» – на третьем.
После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) – 26;
- БАТЭ – 24;
- Шахтер 24
- Ислочь – 21;
- Динамо (Мн) – 19;
- Торпедо-БелАЗ – 17;
- Славия – 16;
- Неман – 13;
- Витебск – 13;
- Городея – 12;
- Гомель – 7;
- Дняпро – 7;
- Энергетик-БГУ – 7;
- Минск – 6;
- Слуцк – 6;
- Торпедо (Мн) – 5.