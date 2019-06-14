БАТЭ – «Шахтер» и другие пары. Сегодня стартует 11-й тур чемпионата Беларуси

Сегодня двумя поединками стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Гвоздь тура будет забит в Борисове, где многолетний чемпион страны примет на своем поле «Шахтер». Обе команды находятся в верху турнирной таблицы: «желто-синие» на втором месте, а «желто-черные» – на третьем.

После десяти туров турнирная таблица выглядит следующим образом: