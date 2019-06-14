Фотофакт. Лукашенко без галстука пришел на гала-концерт «Караван дружбы»

Накануне саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Бишенен, где проходит статусное мероприятие, для гостей был дан гала-концерт «Караван дружбы».

VIP-зрителями стали президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Монголии Халтмаагийн Баттулга, России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министры Индии Нарендра Моди и Пакистана Имран Хан.

Официальный белорусский лидер наблюдал за действием на сцене в кругу представителей Узбекистана и Пакистана.

Напомним, к саммиту ШОС подготовлены к подписанию около 20 документов.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая региональная международная организация, членами которой являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Беларусь наряду с Афганистаном, Индией, Ираном, Монголией и Пакистаном имеет статус государства-наблюдателя при ШОС. Статус наблюдателя Беларуси был придан 10 июля 2015 года на Уфимском саммите глав государств ШОС. До этого, начиная с 2011 года, белорусская сторона принимала участие в мероприятиях организации в статусе партнера по диалогу.