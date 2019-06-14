Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона больше не является главным тренером мексиканского «Дорадоса», в который он неожиданно сбежал, будучи председателем правления ФК «Динамо-Брест».

Как сообщил адвокат аргентинца, Диего вынужден был расстаться с «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Ему предстоит провести две операции — на плече и колене.

О том, что нынешний председатель правления ФК «Динамо-Брест» может продолжить свою работу в Мексике, сообщалось в сентябре прошлого года.

В конце августа сообщалось, что Марадона может возглавить сборную Венесуэлы, с президентом страны которой — Николасом Мадурой — он находится в дружеских отношениях.

Марадона 22 мая в Абу-Даби был официально представлен на специально созванной пресс-конференции в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».

Ожидалось, что 57-летний Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

В клубе рассчитывали, что Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира по футболу, который прошел в России 14 июня — 15 июля.

Единственный раз аргентинец посетил Брест 16 июля.