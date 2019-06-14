Лукашенко: экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия

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По мнению Александра Лукашенко, сегодня в мире существует кризис в сфере глобальной безопасности. Об этом он заявил в ходе заседания на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в столице Кыргызстана.

Фото president.kg

Лукашенко подчеркнул, что действующая последние десятилетия международная система «трещит по швам».

«На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, — считает белорусский лидер. — В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия».
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Тэги: саммит ШОС геополитика Персона: Александр Лукашенко

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