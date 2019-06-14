Назначен новый гендиректор «Белтелекома»

Новым генеральным директором национального оператора связи РУП «Белтелеком» стал Юрий Петрученя, следует из информации, которая размещена на сайте предприятия.

Фото пресс-службы РУП «Белтелеком»

Прежний руководитель «Белтелекома» Сергей Сиводедов был задержан в конце апреля по подозрению в получении взятки.

В рамках следствия по уголовному делу по статьям 430, 431 УК сотрудниками КГБ предъявлены обвинения генеральному директору РУП «Белтелеком» Сергею Сиводедову, получившему взятку за «содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро», а также взяткодатель — гражданин России.

Новый глава «Белтелекома» Юрий Петрученя родился в 1961 году в деревне Юшевичи Несвижского района. В 1980-м окончил Минский электротехникум связи, в 1989-м Московский институт связи, в 2001-м Академию управления при президенте Беларуси.

Работал электромонтером, затем на предприятии «Белнефтедорстрой» Тюменской области России, «Минскоблтелекоме». В 2005-м был назначен директором Минского филиала «Белтелекома».

РУП «Белтелеком» — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.

В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.