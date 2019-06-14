Беларусь опустилась в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала свежий рейтинг национальных сборных.
Белорусская дружина, опустившись на одну позицию, в нем вместе с Израилем и Узбекистаном делит 82-е место.
Топ-10 выглядит так:
- Бельгия;
- Франция;
- Бразилия;
- Англия;
- Португалия;
- Хорватия;
- Испания;
- Уругвай;
- Швейцария;
- Дания.
Напомним, сборная Беларуси недавно провела два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года:
После двух поражений Белорусская федерация футбола приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Криушенко.
По мнению первого зампреда БФФ Юрия Вергейчика, новым наставником команды должен стать отечественный специалист.