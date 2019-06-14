Беларусь опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала свежий рейтинг национальных сборных.

Фото пресс-службы АБФФ

Белорусская дружина, опустившись на одну позицию, в нем вместе с Израилем и Узбекистаном делит 82-е место.

Топ-10 выглядит так:

Бельгия; Франция; Бразилия; Англия; Португалия; Хорватия; Испания; Уругвай; Швейцария; Дания.

Напомним, сборная Беларуси недавно провела два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года:

Беларусь – Германия – 0:2;

Беларусь – Северная Ирландия – 0:1.

После двух поражений Белорусская федерация футбола приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Криушенко.

По мнению первого зампреда БФФ Юрия Вергейчика, новым наставником команды должен стать отечественный специалист.