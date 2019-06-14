Беларусь опустилась в рейтинге ФИФА

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Международная федерация футбола опубликовала свежий рейтинг национальных сборных.

Фото пресс-службы АБФФ

Белорусская дружина, опустившись на одну позицию, в нем вместе с Израилем и Узбекистаном делит 82-е место.

Топ-10 выглядит так:

  1. Бельгия;
  2. Франция;
  3. Бразилия;
  4. Англия;
  5. Португалия;
  6. Хорватия;
  7. Испания;
  8. Уругвай;
  9. Швейцария;
  10. Дания.

Напомним, сборная Беларуси недавно провела два матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года:

  • Беларусь – Германия – 0:2;
  • Беларусь – Северная Ирландия – 0:1.

После двух поражений Белорусская федерация футбола приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером Игорем Криушенко.

По мнению первого зампреда БФФ Юрия Вергейчика, новым наставником команды должен стать отечественный специалист.
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Тэги: футбол-сборная рейтинг ФИФА

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