В Беларуси создан принципиально новый гаджет — интуитивная клавиатура

Белорусский стартап Clevetura (ООО «Клэвэтура») объявил о создании первой в мире интуитивной клавиатуры Click&Touch — технологии, которая соединяет клавиатуру, тачпад и мышь.

Разработчики совместили сенсоры с кнопками и обеспечили автоматический переход между режимами набора текста и управления курсором.

По технологии Clevetura сенсоры встроены в кнопки. Это в корне отличается от принципа работы других устройств, таких как ноутбуки или клавиатуры с вынесенной сенсорной панелью. Клавиши реагируют на касания и жесты, как тачпад или мышь. Не изменяя положение рук, можно напечатать текст, прокрутить страницу или подвинуть курсор.

Переход между режимами автоматический. Встроенный микроконтроллер распознает и обрабатывает каждое касание и нажатие. Система определяет характер действий, а пользователь может не задумываться, в каком режиме работает.

К клавиатуре можно одновременно подключить до пяти устройств: по трем bluetooth-каналам, с помощью USB-приемника и кабеля Type-C. Для настройки и обновления предусмотрено мобильное приложение.

Интуитивная клавиатура появится на рынке под брендом Prestigio в конце августа. В планах на этот год — выпуск около 100 тысяч гаджетов.

Стартап Clevetura последние годы работает как резидент Парка высоких технологий. Инвестором выступил Сергей Костевич, основатель холдинга ASBIS и бренда Prestigio. От идеи до коммерческого прототипа прошло около трех лет.