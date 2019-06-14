Водитель «БМВ» влетел в забор, чтобы избежать лобового столкновения с «Пежо»
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районном центре в районе улиц Бровки и Машерова.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летняя водитель «Пежо 406» не уступила дорогу «БМВ», водитель которого оперативно среагировал и, лишь немного задев «Пежо», вылетел на обочину и врезался в забор частного дома.
В ГАИ отметили, что если бы не реакция 24-летнего водителя авария могла бы привести к серьезным последствиям, пишет