Водитель «БМВ» влетел в забор, чтобы избежать лобового столкновения с «Пежо»

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в районном центре в районе улиц Бровки и Машерова.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 45-летняя водитель «Пежо 406» не уступила дорогу «БМВ», водитель которого оперативно среагировал и, лишь немного задев «Пежо», вылетел на обочину и врезался в забор частного дома.

В ГАИ отметили, что если бы не реакция 24-летнего водителя авария могла бы привести к серьезным последствиям, пишет media-polesye.by.
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Тэги: ДТП Город: Лунинец

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