В Лунинце трехлетний ребенок выпал из окна в детсаду

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Происшествие случилось накануне днем в одном из детских садов районного центра.

По данным следствия, воспитательница забыла после прогулки закрыть в спальне на втором этаже окно. После обеда она уложила ребенка спать и начала помогать другим детям.

Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что мальчик выпал – его кровать находилась рядом с окном.

Воспитанник был доставлен в больницу – у него диагностированы травмы разной степени тяжести. По данным медиков, угрозы жизни нет.
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Тэги: выпал из окна дети детсад Город: Лунинец

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