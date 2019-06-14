В субботу Беларусь вновь будет штормить – объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу, 15 июня, территория страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого через Беларусь будет проходить малоактивный фронтальный раздел.
Ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах республики, днем – в отдельных районах Брестчины и Гомельщины – пройдут дожди, прогремят грозы.
Утром местами сгустится слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный слабый до умеренного, при грозах – порывистый.
Минимальная температура ночью будет колебаться от +15 до +21°С, в середине дня – от +24°С по северу до +33°С по югу страны.
Атмосферное давление существенно не изменится.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на завтра объявлено штормовое предупреждение - оранжевый уровень опасности.