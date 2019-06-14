Меркель хотят видеть во главе Еврокомиссии

По мнению президент Франции Эмманюэля Макрона, лучшей кандидатурой на пост председателя Еврокомиссии стала бы действующий глава правительства Германии Ангела Меркель.

Как отметил хозяин Елисейского дворца, он бы с удовольствием отдал бы свой голос за федерального канцлера: «Если бы она хотела это сделать, я бы поддержал ее».

Вместе с тем, сама Меркель уже исключила то, что после окончания каденции канцлера она займет лидирующую позицию на уровне ЕС, пишет rusverlag.de .

Ранее СМИ писали, что Меркель хотела бы видеть на посту главы Еврокомиссии представителя Германии.

Как отмечалось, чтобы добиться этого, немецкая сторона может отказаться от выдвижения председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана на должность главы Европейского центрального банка.

Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Евросоюза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Комиссия работает подобно кабинету министров, состоит из 28 членов, официально называемых комиссарами.

Каждая страна, входящая в ЕС, назначает одного еврокомиссара, однако члены комиссии обязаны представлять интересы Евросоюза как целого, а не отстаивать позиции выдвинувшего их государства.

Один из 28 комиссаров — это председатель комиссии, предлагаемый Европейским советом и избираемый Европарламентом.