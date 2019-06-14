Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры

Александр Лукашенко пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Европейские игры, которые пройдут 21-30 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

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Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, встреча президентов Беларуси и России состоялась 14 июня по завершении официальной части саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Белорусский руководитель также встретился с главами других государств. С председателем КНР Си Цзиньпином он обсудил взаимодействие в рамках инвестиционных проектов и проведение в июле международного форума в китайско-белорусском индустриальном парке.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым была достигнута договоренность об ускорении выполнения более десяти совместных проектов.

Во время беседы с президентом Афганистана Ашрафом Гани стороны констатировали, что достигнутые ранее договоренности между двумя странами пока не реализуются. Это касается создания сборочных производств, сотрудничества в области переработки сельхозпродукции, поставок, модернизации и ремонта продукции военно-промышленного комплекса.

Лукашенко также встретился с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, однако деталей переговоров пресс-служба не приводит.

До заседания совета глав государств ШОС в расширенном составе Лукашенко обсудил ряд вопросов с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны отметили высокий уровень взаимоотношений, обсудили возможность реализации нескольких ключевых проектов торгово-экономического сотрудничества. Как сообщается, главам министерств иностранных дел двух стран поручено проработать такие проекты и подключить к этому межправкомиссию.

Сообщается также, что индийский премьер принял предложение Лукашенко посетить Беларусь.