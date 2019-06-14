Витебчанка лишила жилья восьмилетнего сына и выселила его в деревню

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Жительница областного центра подделала документы и продала квартиру, где был прописан ее сын. Затем она без регистрации поселила его у бабушки в деревне в Толочинском районе.

По сообщению местной пркоуратуры, мать ребенка подделала сообщение органов власти Железнодорожного района Витебска, адресованное коллегам в Толочинском районе, о регистрации ребенка. На оборотной стороне бланка женщина сделала нужные рукописные записи. Затем использовала этот «документ» для снятия сына с учета в Витебске и продажи квартиры.

Витебчанку обвиняют в подделке документов

Подделку не заметили сотрудники органов по гражданству и миграции ОВД. Прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Ведомство предъявило иск о признании договора купли-продажи недействительным.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело.
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Тэги: подделка документов деревня Город: Витебск

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