Витебчанка лишила жилья восьмилетнего сына и выселила его в деревню

Жительница областного центра подделала документы и продала квартиру, где был прописан ее сын. Затем она без регистрации поселила его у бабушки в деревне в Толочинском районе.

По сообщению местной пркоуратуры, мать ребенка подделала сообщение органов власти Железнодорожного района Витебска, адресованное коллегам в Толочинском районе, о регистрации ребенка. На оборотной стороне бланка женщина сделала нужные рукописные записи. Затем использовала этот «документ» для снятия сына с учета в Витебске и продажи квартиры.

Подделку не заметили сотрудники органов по гражданству и миграции ОВД. Прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Ведомство предъявило иск о признании договора купли-продажи недействительным.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело.