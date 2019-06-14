В милиции рассказали о поисках похищенной в Жлобине девочки

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Заявление о пропаже Елизаветы Кирейчук поступило в Жлобинский РОВД вечером 12 июня. Бабушка сообщила, что внучка играла на детской площадке, а потом исчезла.

Реальная зацепка появилась, когда сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Лизу за руку вела неизвестная женщина. Родственники пропавшей пояснили, что та похожа на 48-летнюю Инну Рожкову из Жлобина — знакомую матери, сообщили в областном УВД.


В Жлобине пропала семилетняя девочка

Появилась информация, что похожая женщина с ребенком въехали на территорию России на автомашине. Сотрудники уголовного розыска связались с коллегами из Смоленской области, передали ориентировку. Буквально через пятнадцать минут российские опера сообщили, что женщину с девочкой видели на трассе возле Вязьмы. Та спрашивала у граждан, как доехать до города Торжок Тверской области.

Российские полицейские узнали, что Рожкова несколько раз приезжала в деревню Максимовка Старицкого района Тверской области. Предположение, что и на этот раз она с похищенной девочкой приедет в этот населенный пункт, подтвердились. Тверские оперативники задержали жительницу Жлобина практически в центре деревни. Рядом с ней стояла похищенная девочка.

Мотив похищения девочки определят правоохранительные органы во время расследования уголовного дела.
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Тэги: опера похищение ребенка Беларусь-Россия Персона: Елизавета Кирейчук Инна Рожкова Город: Жлобин

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