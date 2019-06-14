Российский «Данон» подал в суд на «Савушкин продукт»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт». Российское юрлицо требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 1,4 млн долларов.
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, сообщает
Компания неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными, и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусы не отреагировали.
«Савушкин продукт» — крупнейший производитель молочных продуктов в Беларуси, а также крупный поставщик в Россию и другие страны Восточной Европы. Базируется в Бресте.