Российский «Данон» подал в суд на «Савушкин продукт»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт». Российское юрлицо требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 1,4 млн долларов.

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, сообщает РБК . Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа».

Компания неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными, и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусы не отреагировали.

«Савушкин продукт» — крупнейший производитель молочных продуктов в Беларуси, а также крупный поставщик в Россию и другие страны Восточной Европы. Базируется в Бресте.