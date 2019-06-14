Под Брестом проведут повторную экологическую экспертизу аккумуляторного завода

ООО «АйПауэр» инициирует повторную экологическую экспертизу аккумуляторного завода.

Об этом говорится в комментарии предприятия в связи с распоряжением председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановлении строительства предприятия. В сообщении пресс-службы группы компаний 1AK-GROUP, куда входит «АйПауэр», говорится, что ООО не имеет информации относительно того, что явилось основанием для такого распоряжения.

По информации предприятия, его специалисты работали над регулировкой двух оставшихся неподтвержденных источников выбросов.

«В настоящее время оборудование уже отрегулировано, результаты анализов, выполненные нашей лабораторией, подтверждают его работоспособность», — заявил застройщик.

Брестские активисты и правозащитники приветствуют распоряжение властей приостановить строительство аккумуляторного завода, но намерены добиваться его окончательного закрытия.

«Я не думаю, что два неподтвержденных источника выбросов могли стать причиной приостановления строительства завода. Как правило, для этого требуется куда более веские основания, которые мы и предоставили на встрече с председателем Брестского облисполкома. Поэтому пока комментарий ООО "АйПауэр" ни о чем», — заявил один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Демьян Лепесевич.