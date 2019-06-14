Видеофакт. Украинский бизнесмен поджег себя на заседании горсовета

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В городе Бердичев Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время заседания городского совета в сессионном зале.

В результате происшествия пострадал сам человек и несколько депутатов, которые начали тушить огонь, сообщает 20minut.ua.

 

 

Предприниматель ранее занимался ресторанным бизнесом, однако из-за ресторана у него возник конфликт с арендатором, о котором знали в горисполкоме. Для разрешения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел.
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Тэги: Украина самосожжение поджог Город: Бердичев

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