Видеофакт. Украинский бизнесмен поджег себя на заседании горсовета

В городе Бердичев Житомирской области местный предприниматель поджег себя во время заседания городского совета в сессионном зале.

В результате происшествия пострадал сам человек и несколько депутатов, которые начали тушить огонь, сообщает 20minut.ua .

Предприниматель ранее занимался ресторанным бизнесом, однако из-за ресторана у него возник конфликт с арендатором, о котором знали в горисполкоме. Для разрешения конфликта предпринимателей вызвали на заседание городского совета, однако мужчина тогда не пришел.