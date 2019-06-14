В Киеве арестовали бывшего главу ЦИК ДНР — ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего руководителя так называемой Центральной избирательной комиссии ДНР.

Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Путин не ответил самопровозглашенным республикам, которые попросились в состав РФ. Почему?

Задержанный возглавил в мае 2014 года так называемую ЦИК ДНР и лично организовал проведение незаконного референдума «о государственной самостоятельности ДНР».

Ему инкриминируют государственную измену, а именно предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
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Тэги: Украина-Россия ДНР Персона: Роман Лягин Город: Киев

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