В Киеве арестовали бывшего главу ЦИК ДНР — ему грозит до 15 лет лишения свободы
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего руководителя так называемой Центральной избирательной комиссии ДНР.
Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Задержанный возглавил в мае 2014 года так называемую ЦИК ДНР и лично организовал проведение незаконного референдума «о государственной самостоятельности ДНР».
Ему инкриминируют государственную измену, а именно предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.