«Обсуждали угрозу суверенитету». Глава МИД Литвы принял белорусских оппозиционеров

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Представители белорусской оппозиции 14 июня в Вильнюсе встретились с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольги Ковальковой, во встрече приняли участие представители Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), партии «Зеленые», движения «За Свободу» и оргкомитета БХД.

«Речь шла о грядущих парламентских выборах. Поделились планами на кампанию, говорили о необходимости присутствия на выборах как внутренних наблюдателей, так и международной миссии ОБСЕ, обсуждали угрозу суверенитету Беларуси и интеграцию с Россией, подписание договора об упрощении визового режима», — сказала Ковалькова.


Линкявичюс: с Беларусью нужен контакт и диалог — это понятно

На встрече обсуждалось также подписание приоритетов партнерства и сотрудничества между Беларусью и ЕС. По словам Ковальковой, литовские чиновники не хотели делиться информацией о содержании соглашения и высказывать прямо мнение о том, что препятствует подписанию документа, несмотря на готовность белорусской стороны.

«Министр нам сказал, что не стоит ожидать прорыва в отношениях между Беларусью и ЕС в случае подписания, если не будет улучшения ситуации с правами человека и демократизации внутренней политики. У меня сложилось впечатление, что строительство АЭС на территории Беларуси за счет средств России также имеет отношение к затягиванию подписания соглашения», — отметила Ковалькова.

«Соглашение необходимо подписать вне зависимости от ситуации с АЭС, потому что Островецкая АЭС в любом случае будет запущена, но при этом впервые за 25 лет белорусская власть всерьез проявляет интерес к сотрудничеству с ЕС для противовеса угрозе утраты суверенитета», — заявила активистка.


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Она отметила, что для Линкявичюса стала открытием необходимость платить за возможность проведения мирных собраний, поскольку Беларусь подает это Западу как либерализацию законодательства.

Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы, Линкявичюс выразил обеспокоенность «по поводу не улучшающейся ситуации с правами человека» и «систематическими нарушениями гражданских свобод».

«Литве важно будущее Беларуси как независимой и демократической страны, уважающей права человека и обеспечивающей верховенство закона», — сказал Линкявичюс.
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Тэги: БСДП (Грамада) движение За Свободу БХД Беларусь-Литва белорусская оппозиция Персона: Линас Линкявичюс Ольга Ковалькова Город: Вильнюс

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