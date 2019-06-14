Видеофакт. Демонстранты с камнями напали на кортеж премьера Албании

Инцидент с премьер-министром и лидером правящей Социалистической партии Эди Рамой произошел на востоке Албании.

Колонна автомобилей с политиком двигалась по городу Либрадж, когда путь ей преградила толпа демонстрантов, передает телеканал «Алсат-М» .

Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями. Рама избежал серьезных проблем.

На днях в Тиране тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. Протесты начались в феврале. В апреле во время штурма парламента были ранены более 20 человек.