Видеофакт. Демонстранты с камнями напали на кортеж премьера Албании

/ Мир
Просмотров: 33

Инцидент с премьер-министром и лидером правящей Социалистической партии Эди Рамой произошел на востоке Албании.

Колонна автомобилей с политиком двигалась по городу Либрадж, когда путь ей преградила толпа демонстрантов, передает телеканал «Алсат-М».

Водителю премьера пришлось вырываться от толпы объездными путями. Рама избежал серьезных проблем.

На днях в Тиране тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. Протесты начались в феврале. В апреле во время штурма парламента были ранены более 20 человек.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Албания кортеж нападение на кортеж демонстранты Персона: Эди Рама

Другие материалы на эту тему:

Москвичи «обгудели» кортеж Дмитрия Медведева

Москвичи «обгудели» кортеж Дмитрия Медведева

Обаме выставили счет за проезд по Лондону

Обаме выставили счет за проезд по Лондону

Коррупционный скандал в Албании привел к беспорядкам (видео)

Коррупционный скандал в Албании привел к беспорядкам (видео)

В Будапеште демонстранты применили против полиции танки

В Будапеште демонстранты применили против полиции танки