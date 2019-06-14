Фотофакт. В Нур-Султане построят невероятный мост-небоскреб в виде флага Казахстана

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Роттердамская студия Fundamental Architects и Omega Render представили проект высотного здания Tower of the Sun над рекой Ишим с отверстием в середине, чтобы оно выглядело как национальный флаг. Заказчик — один из ведущих застройщиков Казахстана BI Group.


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Здание площадью 75 тысяч квадратных метров планируется построить возле президентского дворца в центре столицы, сообщает британский журнал по архитектуре и дизайну de zeen.

Нижний уровень будет выполнять роль моста для пешеходов и велосипедистов. Над ним откроют торговый центр, жилье и офисы. Большая дыра по центру здания будет высотой 121 метр. На крыше создадут общедоступную террасу с видом на город.

Создатели придумали использовать реку для выработки гидроэлектроэнергии.
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Тэги: BI Group Казахстан Нидерланды Город: Нур-Султан

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