Фотофакт. В Нур-Султане построят невероятный мост-небоскреб в виде флага Казахстана

Роттердамская студия Fundamental Architects и Omega Render представили проект высотного здания Tower of the Sun над рекой Ишим с отверстием в середине, чтобы оно выглядело как национальный флаг. Заказчик — один из ведущих застройщиков Казахстана BI Group.

Здание площадью 75 тысяч квадратных метров планируется построить возле президентского дворца в центре столицы, сообщает британский журнал по архитектуре и дизайну de zeen .

Нижний уровень будет выполнять роль моста для пешеходов и велосипедистов. Над ним откроют торговый центр, жилье и офисы. Большая дыра по центру здания будет высотой 121 метр. На крыше создадут общедоступную террасу с видом на город.

Создатели придумали использовать реку для выработки гидроэлектроэнергии.