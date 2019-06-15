Беларусь ожидает фронтальный раздел — объявлен оранжевый уровень опасности

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Очень жаркая погода ожидает Беларусь в субботу, 15 июня. Об этом говорят прогнозы Белгидромета.

Фото pixabay.com

Так, отмечают синоптики, влияние на погоду окажет поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого через Беларусь пройдет малоактивный фронтальный раздел.

Ожидается переменная облачность. В некоторых южных регионах Беларуси пройдут дожди; прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем от +24°C (по северу) и до +33°C (по югу).

В столице вероятность осадков составляет лишь 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +18..+20°C;
  • днем +27..+29°C;
  • вечером+22..+24°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Вот несколько советов. которые позволят  без потерь перенести жару:

  • Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.
  • Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.
  • При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.
  • В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.
  • Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.
  • Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.
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Тэги: погода жара штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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