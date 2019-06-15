Беларусь ожидает фронтальный раздел — объявлен оранжевый уровень опасности

Очень жаркая погода ожидает Беларусь в субботу, 15 июня. Об этом говорят прогнозы Белгидромета.

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Так, отмечают синоптики, влияние на погоду окажет поле повышенного атмосферного давления, на фоне которого через Беларусь пройдет малоактивный фронтальный раздел.

Ожидается переменная облачность. В некоторых южных регионах Беларуси пройдут дожди; прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем от +24°C (по северу) и до +33°C (по югу).

В столице вероятность осадков составляет лишь 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +18..+20°C;

днем +27..+29°C;

вечером+22..+24°C.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

Вот несколько советов. которые позволят без потерь перенести жару: