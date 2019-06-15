«Минск» впервые за 11 матчей одержал победу

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В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу не осталось клубов с цифрой «0» в графе «победы». Последним из 16 команд, одержавших викторию, стал «Минск».

В матче 11-го тура «горожане» на своем поле взяли верх над «Неманом». Первые три очка «Минску» принесли точные удары Ал.Васильева (10-я минута с пенальти) и Шевченко (76-я). «желто-зеленые» лишь один раз смогли поразить ворота хозяев (Якимов, 71). Итог - 2:1.

Во второй встрече «Городея» и минское «Торпедо» подписали безголевой мир.

Сегодня в трех противостояниях встретятся:

  • «Дняпро» – «Ислочь» (начало в 17:00);
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» (19:00);
  • «Славия» – «Слуцк» (20:45).

Турнирная таблица выглядит пока так:

  1. Динамо (Бр) – 26 очков (после 10 игр);
  2. БАТЭ – 24 (10);
  3. Шахтер – 24 (10);
  4. Ислочь – 21 (10);
  5. Динамо (Мн) – 19 (10);
  6. Торпедо-БелАЗ – 17 (10);
  7. Славия – 16 (10);
  8. Неман – 13 (11);
  9. Городея – 13 (11);
  10. Витебск – 13 (10);
  11. Минск – 9 (11);
  12. Гомель – 7 (10);
  13. Дняпро – 7 (10);
  14. Энергетик-БГУ – 7 (10);
  15. Торпедо (Мн) – 6 (11);
  16. Слуцк – 6 (10).

 
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Тэги: футбол-Беларусь

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