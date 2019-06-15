«Минск» впервые за 11 матчей одержал победу
В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу не осталось клубов с цифрой «0» в графе «победы». Последним из 16 команд, одержавших викторию, стал «Минск».
В матче 11-го тура «горожане» на своем поле взяли верх над «Неманом». Первые три очка «Минску» принесли точные удары Ал.Васильева (10-я минута с пенальти) и Шевченко (76-я). «желто-зеленые» лишь один раз смогли поразить ворота хозяев (Якимов, 71). Итог - 2:1.
Во второй встрече «Городея» и минское «Торпедо» подписали безголевой мир.
Сегодня в трех противостояниях встретятся:
- «Дняпро» – «Ислочь» (начало в 17:00);
- «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» (19:00);
- «Славия» – «Слуцк» (20:45).
Турнирная таблица выглядит пока так:
- Динамо (Бр) – 26 очков (после 10 игр);
- БАТЭ – 24 (10);
- Шахтер – 24 (10);
- Ислочь – 21 (10);
- Динамо (Мн) – 19 (10);
- Торпедо-БелАЗ – 17 (10);
- Славия – 16 (10);
- Неман – 13 (11);
- Городея – 13 (11);
- Витебск – 13 (10);
- Минск – 9 (11);
- Гомель – 7 (10);
- Дняпро – 7 (10);
- Энергетик-БГУ – 7 (10);
- Торпедо (Мн) – 6 (11);
- Слуцк – 6 (10).