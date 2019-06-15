«Минск» впервые за 11 матчей одержал победу

В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу не осталось клубов с цифрой «0» в графе «победы». Последним из 16 команд, одержавших викторию, стал «Минск».

В матче 11-го тура «горожане» на своем поле взяли верх над «Неманом». Первые три очка «Минску» принесли точные удары Ал.Васильева (10-я минута с пенальти) и Шевченко (76-я). «желто-зеленые» лишь один раз смогли поразить ворота хозяев (Якимов, 71). Итог - 2:1.

Во второй встрече «Городея» и минское «Торпедо» подписали безголевой мир.

Сегодня в трех противостояниях встретятся:

«Дняпро» – «Ислочь» (начало в 17:00);

«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» (19:00);

«Славия» – «Слуцк» (20:45).

Турнирная таблица выглядит пока так: