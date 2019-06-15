Глава ЦБР подтвердила ведение переговоров с Беларусью о единой валюте

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина подтвердила переговоры с Беларусью о создании единой валюты, но о присоединении к ним других стран ЕАЭС, по ее словам, речь пока не идет.

«Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но в очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о возможном переходе и к единой валюте. Но еще раз: мы только в начальной стадии обсуждения, и, конечно, пока речи не идет о том, чтобы распространять это на другие страны», — заявила Набиуллина на пресс-конференции в Москве 14 июня (видеозапись размещена на сайте ЦБ РФ).

О том, что Москва и Минск обсуждают вопрос перехода к единой валюте, сообщил глава Министерства экономического развития России Дмитрий Орешкин.

По итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым восьмого июня, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Орешкина, это станет возможно при условии создания единого экономического пространства, пишет БелаПАН со ссылкой на ТАСС .

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт прописан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Включаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — заявил российский министр.

«Вопрос единых валют — это вопрос центральных банков, — отметил Орешкин. — Центральные банки и в России, и в Беларуси независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента».

По словам Дмитрия Крутого, в союзном договоре указано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

20 декабря 2018 года на пресс-конференции заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц заявил, что единая валюта и эмиссионный центр являются конечным вопросом белорусско-российской интеграции и сейчас его поднимать преждевременно.

11 июня Калечиц дал ответ на запрос блогера Егора Лебедка на тему создания единой валюты и эмиссионного центра. По словам чиновника, Нацбанк не располагает информацией о планах изменения Конституции, связанных с созданием эмиссионного центра и введением единой валюты Союзного государства.