В Минске перекроют центр города

В начале следующей недели по решению столичных властей временно будет ограничено движение автотранспорта.

Как сообщается, это связано с тем, что в Минске будет проходить акция «Пламя мира».

По информации Госавтоинспекции, знак «кирпич» появится:

17 июня с 19:30 до 21:10 в пределах маршрута: площадь Свободы – улица Ленина – проспект Победителей – стела «Минск – город-герой» – площадь государственного флага;

18 июня с 11:30 до 14:00 в пределах маршрута: проспект Независимости (Национальная библиотека) – площадь Я.Коласа – площадь Победы – проспект Независимости (Белгосцирк) – площадь Октябрьская.

Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме и завершится 21 июня торжественным зажжением чаши олимпийского огня на стадионе «Динамо». Всего огонь игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории восьми государств (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси), а его протяженность составит 7,7 тыс. километра. В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.