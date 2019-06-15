Лукашенко – Си Цзиньпину: мы радуемся выдающимся успехам китайского народа

По словам Александра Лукашенко, белорусы радуются успехам китайского народа. Об этом говорится в его поздравлении по случаю дня рождения лидера КНР Си Цзиньпина.

Лукашенко отметил, что встречи с председателем КНР он вспоминает с теплотой и высоко ценит сложившиеся понимание и доверие.

Глава государства поблагодарил за «особое внимание», которое китайский лидер регулярно уделяет «укреплению дружественных связей между нашими странами».

По мнению Лукашенко, Си Цзиньпин лично содействует развитию двусторонних отношений.

Президент напомнил, что Беларусь всеми силами поддерживает «продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества».