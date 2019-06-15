Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по обществоведению

В Беларуси набирает обороты вступительная кампания. С сегодня абитуриенты в рамках централизованного тестирования сдают очередной предмет – обществоведение.

Сегодняшнее испытание, как и все другие, начнется в 11:00.

Напомним, когда пройдет ЦТ по другим дисциплинам:

математика — 17.06.;

биология — 19.06.;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 21.06.;

химия — 23.06.;

физика — 25.06.;

история Беларуси — 27.06.;

география — 29.06.;

всемирная история (новейшее время) — 1.07.

Также установлены резервные дни для проведения испытаний: 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля — по остальным предметам.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в Белорусском государственном университете. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.