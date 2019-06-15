Лукашенко рассказал о зове сердца и благородной миссии

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Александр Лукашенко надеется, что белорусское здравоохранение всегда будет на высоте, а медработники – пользоваться заслуженным уважением и доверием пациентов.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сказано в поздравлении по случаю Дня медицинского работника, «люди в белых халатах» «следуя зову сердца» посвятили себя «благородной миссии», которая заключается в помощи людям – от лечения болезни, до спасения жизни.

Лукашенко заметил, что белорусы испытывают гордость за достижения отечественной системы здравоохранения.

Ранее Naviny.by писали, что на этой неделе Лукашенко принял ряд кадровых решений, среди которых было и назначение нового министра здравоохранения. Уже 12 июня он был представлен коллективу Минздраву.
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Тэги: день медицинского работника здравоохранение медицина Персона: Александр Лукашенко

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