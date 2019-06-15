Лукашенко рассказал о зове сердца и благородной миссии

Александр Лукашенко надеется, что белорусское здравоохранение всегда будет на высоте, а медработники – пользоваться заслуженным уважением и доверием пациентов.

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Как сказано в поздравлении по случаю Дня медицинского работника, «люди в белых халатах» «следуя зову сердца» посвятили себя «благородной миссии», которая заключается в помощи людям – от лечения болезни, до спасения жизни.

Лукашенко заметил, что белорусы испытывают гордость за достижения отечественной системы здравоохранения.