Встречался с моделью. Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл

В семье герцога Сассекского принца Гарри, младшего сына принца Уэльского Чарльза, может возникнуть скандал.

СМИ сообщили, что во времена, когда он ухаживал за будущей женой Меган Маркл, у него на стороне был роман с моделью Сарой Энн Маклин, с которой, как утверждает Анжела Левайн, автор книги о британской королевской семье, в 2016-м принц встречался в течение трех месяцев.

«Друг Гарри рассказал, что они с Сарой неплохо ладили, но все-таки были слишком разными. Она — слишком уж правильная, а Гарри всегда был немного непокорным», — уточнила Левайн.

8 ноября 2016 года Кенсингтонский дворец подтвердил информацию об отношениях принца с Маркл. 27 ноября 2017-го стало известно о помолвке Гарри с Меган. Свадьба состоялась 19 мая 2018-го в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

6 мая у них родился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.