Православные отмечают Троицкую родительскую субботу: что нужно делать

Сегодня православные отмечают Троицкую родительскую субботу. Это день, когда поминают всех усопших.

Фото pixabay.com

Эта традиция была заложена с апостольских времен. Согласно преданию, апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, рассказал о воскресшем спасителе.

Церковь издавна призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер.

Во всех храмах сегодня совершаются заупокойные литургии и панихиды.

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют в этот день сходить в храм и помолиться не только за своих близких, но и за все умерших православных христиан, а уже после этого поехать на кладбище, где можно совершить уже частную панихиду.