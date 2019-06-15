Всемирный банк выбрал пять проектов для поддержки частного сектора

Всемирный банк отобрал пять перспективных кластерных инициатив для участия в программе поддержки развития частного сектора в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отбор инициаторов кластерных проектов посредством экспресс-оценки и интервьюирования для программы, которая реализуется Всемирным банком при финансировании Европейского союза, происходил из следующих приоритетных секторов экономики: медицина, фармацевтика и биотехнологии; приборостроение и робототехника; аграрная и зеленая экономика; информационно-коммуникационные технологии.

По результатам отбора определено пять кластерных инициатив в вышеуказанных приоритетных секторах, которые примут участие в дальнейших мероприятиях программы.

По информации Минэкономики, 13 июня состоялся установочный семинар, на котором был презентован перечень проектных мероприятий в области кластерного развития. Участие в семинаре приняли порядка 30 представителей республиканских и местных органов власти, делового и научно-образовательного сообщества, инициаторов кластерных проектов.

«Состоялся конструктивный обмен мнениями между экспертами Всемирного банка и белорусскими участниками по ключевым аспектам кластерного развития. Участники обсудили концептуально-методологические подходы к оценке конкурентоспособности национальной экономики и использования кластерной модели развития в качестве эффективного инструмента повышения уровня конкурентоспособности, как отдельных субъектов хозяйствования, так и социально-экономической системы Беларуси в целом», —отмечает Минэкономики.

Как сообщал БелаПАН, в январе 2019 года Евросоюз и группа Всемирного банка объявили о начале реализации в Беларуси двух проектов на 8,8 млн евро, нацеленных на улучшение условий для ведения бизнеса и содействие развитию предпринимательской деятельности.

В частности программа технической помощи на 4,8 млн евро, финансируемая ЕС и реализуемая Всемирным банком, предусматривает оказание консультационной помощи в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение и удержание инвестиций, подготовка системы безбумажной торговли. Среди прочего, Всемирный банк будет консультировать по вопросам привлечения частных инвестиций для финансирования общественной инфраструктуры и услуг (государственно-частное партнерство).

Еще одну программу стоимостью 4 млн евро реализует Международная финансовая корпорация. Программа направлена на укрепление белорусского законодательства в области конкуренции, внедрение принципов конкуренции в регулятивные реформы, направленные на развитие частного сектора.