Представительницы инициативы «Матери 328» голодают пятый день

Пятые сутки продолжается в деревне Остров Пуховичского района голодовка родственников осужденных за наркотики. Бессрочную голодовку активистки инициативы «Матери 328» начали 11 июня.

Голодовку продолжают трое матерей. «Сегодня к нам приезжали медики, накануне был также председатель сельсовета. Пообщались с нами», — рассказала БелаПАН одна из участниц голодовки Алла Берналь.

С голодающими поддерживают связь другие активистки инициативы «Матери 328».

«Чувствуется, конечно, что пятые сутки пошли, но в общем-то мы держимся. Голодовку прекращать не намерены, это точно»,— отметила активистка.

Основное требование матерей остается неизменным еще с прошлого года — встреча с президентом страны.

Среди других требований — корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и пересмотры уголовных дел.