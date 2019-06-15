Представительницы инициативы «Матери 328» голодают пятый день
Пятые сутки продолжается в деревне Остров Пуховичского района голодовка родственников осужденных за наркотики. Бессрочную голодовку активистки инициативы «Матери 328» начали 11 июня.
Голодовку продолжают трое матерей. «Сегодня к нам приезжали медики, накануне был также председатель сельсовета. Пообщались с нами», — рассказала БелаПАН одна из участниц голодовки Алла Берналь.
С голодающими поддерживают связь другие активистки инициативы «Матери 328».
«Чувствуется, конечно, что пятые сутки пошли, но в общем-то мы держимся. Голодовку прекращать не намерены, это точно»,— отметила активистка.
Основное требование матерей остается неизменным еще с прошлого года — встреча с президентом страны.
Среди других требований — корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и пересмотры уголовных дел.