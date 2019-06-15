Расстрел Жильникова: ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

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Евросоюз осудил случаи смертной казни в Беларуси и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.

«Европейский союз выражает искреннее сочувствие семьям и друзьям жертв преступлений. В то же время, ЕС подчеркивает неприятие смертной казни при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее отмене», — говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Она назвала смертную казнь жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием и заявила, что эта мера нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека.

Применение смертной казни противоречит международным обязательствам Минска, добавила Косьянчич и напомнила, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется эта мера.

Совет Европы ранее также осудил исполнение очередного смертного приговора в Беларуси.
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Тэги: смертная казнь Белаусь-ЕС Персона: Майя Косьянчич

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