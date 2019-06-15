Ночью на Зыбицкой парень поспорил, что переплывет Свислочь и чуть не утонул

В ночь на субботу, 15 июня, на улице Зыбицкой в Минске парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь.

Доказать свою правоту он решил в районе Немиги. Этот ночной заплыв мог стать для него последним в его жизни, если бы не подоспевшие вовремя врачи и сотрудники ОМОН.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Гомельской области утонули четыре мужчины.

По данным ОСВОД, всего в 2019 году уже утонули 135 человек (15 из них – дети).