Ночью на Зыбицкой парень поспорил, что переплывет Свислочь и чуть не утонул

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В ночь на субботу, 15 июня, на улице Зыбицкой в Минске парень поспорил с друзьями, что сможет переплыть Свислочь.

Доказать свою правоту он решил в районе Немиги. Этот ночной заплыв мог стать для него последним в его жизни, если бы не подоспевшие вовремя врачи и сотрудники ОМОН.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Гомельской области утонули четыре мужчины.

По данным ОСВОД, всего в 2019 году уже утонули 135 человек (15 из них – дети).
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Тэги: Зыбицкая Город: Минск

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