Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

В воскресенье, 16 июня, Беларусь в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе страны утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши.

Преимущественно без осадков, только в западных регионах утром и днем пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха: