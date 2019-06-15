Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь
В воскресенье, 16 июня, Беларусь в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе страны утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши.
Преимущественно без осадков, только в западных регионах утром и днем пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +12..+19°С (по юго-западу +20..+22°С);
- максимальная днем +24..+29°С (по югу +30..+32°С).