Поле повышенного атмосферного давления накроет Беларусь

/ Общество
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В воскресенье, 16 июня, Беларусь в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, лишь на западе страны утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши.

Преимущественно без осадков, только в западных регионах утром и днем пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +12..+19°С (по юго-западу +20..+22°С);
  • максимальная днем +24..+29°С (по югу +30..+32°С).
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Тэги: погода

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