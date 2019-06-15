КС Молдовы отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Конституционный суд Молдовы отменил ранее принятые решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

«Фактическая ситуация в Молдове, в частности объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду и сформированная в парламенте коалиция, послужила основанием для отмены», — говорится в сообщении суда.

Парламент во главе с Зинаидой Гречаный получил статус конституционного, как и принятые им акты, и акты правительства во главе с Санду.

Накануне Демократическая партия Молдовы объявила о сложении полномочий созданного ей правительства для выхода страны из политического кризиса. Позднее стало известно, что лидер партии Владимир Плахотнюк покинул страну.

Кризис в Молдавии начался из-за того, что партии, которые прошли в парламент по результатам февральских выборов, не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства.