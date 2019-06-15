Что Лукашенко подарил Си Цзиньпину

/ Политика
Просмотров: 312

Во время визита в Бишкек, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, Александр Лукашенко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме обсуждения вопросов двусторонней повестки дня, руководители государств обменялись подарками. Лукашенко подарил коллеге бронзовую скульптуру аиста. «Эта полная изящества птица является довольно частым гостем как в белорусском, так и китайском искусстве. Она является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья, благополучия», - отметили в пресс-службе президента.

Кроме этого, китайскому лидеру была преподнесена корзина с белорусскими продуктами.

Напомним, сегодня Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Китай Персона: Александр Лукашенко Си Цзиньпин

Другие материалы на эту тему:

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском

1300 китайцев построят крупный агропромышленный комплекс под Минском

Стадионная дипломатия. Зачем Китай дарит Беларуси сотни миллионов юаней

Стадионная дипломатия. Зачем Китай дарит Беларуси сотни миллионов юаней