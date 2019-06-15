Что Лукашенко подарил Си Цзиньпину

Во время визита в Бишкек, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, Александр Лукашенко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме обсуждения вопросов двусторонней повестки дня, руководители государств обменялись подарками. Лукашенко подарил коллеге бронзовую скульптуру аиста. «Эта полная изящества птица является довольно частым гостем как в белорусском, так и китайском искусстве. Она является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья, благополучия», - отметили в пресс-службе президента.

Кроме этого, китайскому лидеру была преподнесена корзина с белорусскими продуктами.

Напомним, сегодня Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения.