Президент Египта прилетает в Беларусь с официальным визитом

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Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который 17-19 июня посетит с официальным визитом Беларусь.

Фото kremlin.ru

Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Президенты рассмотрят ход реализации совместных проектов, перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности.

Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление.

Программа визита президента Египта также предусматривает его переговоры с руководством белорусского правительства, встречу с руководителями крупных белорусских компаний, отмечает БелаПАН.

Планируется, что Абдель Фаттах ас-Сиси выступит перед белорусскими парламентариями с речью. Это будет первое выступление главы иностранного государства в Овальном зале.

Дипломатические отношения между Беларусью и Египтом были установлены 1 февраля 1992 года. В июне 1998 года и январе 2017-го состоялись официальные визиты в Египет Александра Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Египет Персона: Александр Лукашенко Абдель Фаттах ас-Сиси

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