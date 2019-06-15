Компания Михаила Прохорова будет работать над инвестиционным имиджем Беларуси

Министерство финансов Беларуси подписало с инвестиционной компанией «Ренессанс Капитал» меморандум по информационному сотрудничеству.

Как отмечается в сообщении Минфина, документ предусматривает, в частности, «совместные усилия сторон по позиционированию Беларуси перед инвестиционным сообществом, рейтинговыми агентствами».

Меморандум подписан в ходе презентационной конференции Belarus Capital Markets Day (День рынков капитала Беларуси), которая прошла 10-11 июня в Лондоне.

Компания «Ренессанс Капитал» образована в 1995 году, с 2012 года входит в группу «ОНЭКСИМ», одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки слияний и поглощений, работу с акциями и производными инструментами, облигациями, валютами, сырьевыми товарами, отмечает БелаПАН.