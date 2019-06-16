Украинские юниоры выиграли ЧМ-2019 по футболу

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Юниорская сборная Украины (U20) стала победительницей чемпионата мира по футболу, который завершился в минувшую субботу в Польше.

В финале наши соседи одержали волевую викторию над южнокорейскими сверстниками – 3:1.

На пути к золоту украинцы провели семь поединков:

Группа D

  • Украина – США – 2:1;
  • Катар  – Украина – 0:1;     
  • Нигерия – Украина – 1:1.

1/8 финала

  • Украина – Панама – 4:1.

1/4 финала

  • Колумбия – Украина – 0:1.

1/2 финала

  • Украина – Италия – 1:0.    

Финал

  • Украина – Южная Корея – 3:1.

Своих соотечественников с чемпионством поздравил президент Владимир Зеленский, подчеркнувший, что «объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея».

Он назвал юниорскую сборную «невероятной», отметив, что молодые футболисты являются «нашей надеждой», а также «свидетельством того, что Украина сможет все, а молодая Украина – даже больше!».

ФИФА публиковала подбрку лучших голов первенства. Здесь есть на что посмотреть и чему позавидовать даже взрослым.
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Тэги: футбол-юниоры футбол-Украина Персона: Владимир Зеленский

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