Украинские юниоры выиграли ЧМ-2019 по футболу

Юниорская сборная Украины (U20) стала победительницей чемпионата мира по футболу, который завершился в минувшую субботу в Польше.

В финале наши соседи одержали волевую викторию над южнокорейскими сверстниками – 3:1.

На пути к золоту украинцы провели семь поединков:

Группа D

Украина – США – 2:1;

Катар – Украина – 0:1;

Нигерия – Украина – 1:1.

1/8 финала

Украина – Панама – 4:1.

1/4 финала

Колумбия – Украина – 0:1.

1/2 финала

Украина – Италия – 1:0.

Финал

Украина – Южная Корея – 3:1.

Своих соотечественников с чемпионством поздравил президент Владимир Зеленский, подчеркнувший, что «объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея».

Он назвал юниорскую сборную «невероятной», отметив, что молодые футболисты являются «нашей надеждой», а также «свидетельством того, что Украина сможет все, а молодая Украина – даже больше!».

ФИФА публиковала подбрку лучших голов первенства. Здесь есть на что посмотреть и чему позавидовать даже взрослым.