Украинские юниоры выиграли ЧМ-2019 по футболу
Юниорская сборная Украины (U20) стала победительницей чемпионата мира по футболу, который завершился в минувшую субботу в Польше.
В финале наши соседи одержали волевую викторию над южнокорейскими сверстниками – 3:1.
На пути к золоту украинцы провели семь поединков:
Группа D
- Украина – США – 2:1;
- Катар – Украина – 0:1;
- Нигерия – Украина – 1:1.
1/8 финала
- Украина – Панама – 4:1.
1/4 финала
- Колумбия – Украина – 0:1.
1/2 финала
- Украина – Италия – 1:0.
Финал
- Украина – Южная Корея – 3:1.
Своих соотечественников с чемпионством поздравил президент Владимир Зеленский, подчеркнувший, что «объединившись, можно сделать невозможное. Это наша национальная идея».
Он назвал юниорскую сборную «невероятной», отметив, что молодые футболисты являются «нашей надеждой», а также «свидетельством того, что Украина сможет все, а молодая Украина – даже больше!».
ФИФА публиковала подбрку лучших голов первенства. Здесь есть на что посмотреть и чему позавидовать даже взрослым.