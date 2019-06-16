Собак привлекут к охране II Европейских игр

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Уже на следующей неделе в Минске на стадионе «Динамо» зажгут огонь II Европейских игр. Организаторы ожидают приезда в столицу тысяч гостей.

Фото с сайта korrespondent.net носит иллюстративный характер

В целях безопасности будут задействованы все специальные и экстренные службы.

Придут на помощь и служебные собаки, коих будет задействовано около сотни.


В Минске перекроют центр города

10 июня на встрече с тогдашним министром внутренних дел Игорем Шуневичем Александр Лукашенко выразил недовольство тем, как порой правоохранители обеспечивают безопасность.

«Мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто" в Беларуси», - заметил президент.

Он отметил, что до проезжей части выставлены фундаментные блоки – «читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон». Лукашенко недоумевает, зачем это нужно делать.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — это не Сирия, Ливия или Ирак, чтобы такие «заборы» городить.

Ранее сообщалось, что правоохранители взяли под усиленный контроль Деревню спортсменов. Охрана осуществляется круглосуточно.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 служебная собака Город: Минск

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