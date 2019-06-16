Дожди, грозы, град – на воскресенье объявлен желтый уровень опасности
В воскресенье на большей части территории страны станет несколько прохладнее. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине пройдут дожди, прогремят грозы (в некоторых районах пройдут ливни).
Во второй половине дня местами в Брестской и Гродненской областях возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах – сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +25..+31°С.
В столице во второй половине дня ожидается дождь, вероятность которого составляет 60-70%), возможна гроза.
В течение суток столбик термометра покажет:
- утром +19..+21°С;
- днем +26..+28°С;
- вечером +22..+24°С.