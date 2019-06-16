Дожди, грозы, град – на воскресенье объявлен желтый уровень опасности

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В воскресенье на большей части территории страны станет несколько прохладнее. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине пройдут дожди, прогремят грозы (в некоторых районах пройдут ливни).

Фото pixabay.com

Во второй половине дня местами в Брестской и Гродненской областях возможен град. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах – сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +25..+31°С.

В столице во второй половине дня ожидается дождь, вероятность которого составляет 60-70%), возможна гроза.

В течение суток столбик термометра покажет:

  • утром +19..+21°С;
  • днем +26..+28°С;
  • вечером +22..+24°С.
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Тэги: погода

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