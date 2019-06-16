Православные отмечают Троицу: что можно и нельзя делать
Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников – Троицу, призванный прославлять Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Этот праздник отмечают на 50-й день после Пасхи (отсюда второе известное наименование — Пятидесятница). У православных этот праздник называют также Днем сошествия святого духа (олицетворяет начало новой эпохи существования человечества и считается днем создания христианской церкви). Но самое главное — в этот день святой дух сошел на 12 апостолов и открыл им, что бог един и троичен одновременно.
Троица всегда приходит на время года, когда природа щедро дарит ароматные травы и благоухающие цветы. Веточками деревьев с молодыми листьями украшают церкви и жилища, демонстрируя тем самым расцвет души человека и обновление людей.
В День святой Троицы не проводят воскресные песнопения, вместо них звучат особые праздничные песни. По особому праздничному чину проходит и торжественная служба.
Как и любой церковный праздник Троица несет в себе множество запретов. Так, в частности, нельзя:
- ходить на кладбище: родных и знакомых поминают накануне, на Троицкую субботу;
- работать по дому и на земле: шить, готовить, убирать, сажать и т.д. (считается, что кто в праздник не отдыхает, того ждут неприятности);
- ссориться, злиться и завидовать;
- ходить в лес;
- купаться.
Что касается работы, то исключение делается для приготовления еды и заботы о домашних животных (последнее – просто необходимо).
А вот, что церковь и традиции рекомендуют сделать сегодня:
- сходить в храм и помолиться;
- заготовить березовые веники для бани (он считается целебным).
Существуют и приметы:
- дождь на Троицу – к теплой погоде, урожаю и грибам;
- жара – все лето будет засушливым.