«Дняпро» разгромил «Ислочь» и другие результаты тура
Сегодня тремя матчами завершается программа 11-го тура чемпината Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Вчера прошли три поединка:
- «Дняпро» – «Ислочь» – 3:0;
- «Славия» – «Слуцк» – 1:1;
- «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» – 1:0.
Напомним, тур начался в пятницу.
Сегодня же в борьбу вступят лидеры первенства. Особое внимание будет привлечено к Борисову:
- БАТЭ – «Шахтер» (начало в 17:00, «Борисов-Арена»);
- «Динамо» (Мн) – «Энергетик-БГУ» (19:00, «Трактор»);
- «Динамо» (Бр) – «Гомель» (20:45, «Брестский»).
Турнирная таблица выглядит пока следующим образом:
- Динамо (Бр) – 26 очков (после 10 игр);
- БАТЭ – 24 (10);
- Шахтер – 24 (10);
- Ислочь – 21 (11);
- Торпедо-БелАЗ – 20 (11);
- Динамо (Мн) – 19 (10);
- Славия – 17 (11);
- Неман – 13 (11);
- Витебск – 13 (11);
- Городея – 13 (11);
- Дняпро – 10 (11);
- Минск – 9 (11);
- Гомель – 7 (10);
- Энергетик-БГУ – 7 (10);
- Слуцк – 7 (11);
- Торпедо (Мн) – 6 (11).