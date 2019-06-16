«Дняпро» разгромил «Ислочь» и другие результаты тура

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Сегодня тремя матчами завершается программа 11-го тура чемпината Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Вчера прошли три поединка:

  • «Дняпро» – «Ислочь» – 3:0;
  • «Славия» – «Слуцк» – 1:1;
  • «Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» – 1:0.

Напомним, тур начался в пятницу.

Сегодня же в борьбу вступят лидеры первенства. Особое внимание будет привлечено к Борисову:

  • БАТЭ – «Шахтер» (начало в 17:00, «Борисов-Арена»);
  • «Динамо» (Мн) – «Энергетик-БГУ» (19:00, «Трактор»);
  • «Динамо» (Бр) – «Гомель» (20:45, «Брестский»).

Турнирная таблица выглядит пока следующим образом:

  1. Динамо (Бр) – 26 очков (после 10 игр);
  2. БАТЭ – 24 (10);
  3. Шахтер – 24 (10);
  4. Ислочь – 21 (11);
  5. Торпедо-БелАЗ – 20 (11);
  6. Динамо (Мн) – 19 (10);
  7. Славия – 17 (11);
  8. Неман – 13 (11);
  9. Витебск – 13 (11);
  10. Городея – 13 (11);
  11. Дняпро – 10 (11);
  12. Минск – 9 (11);
  13. Гомель – 7 (10);
  14. Энергетик-БГУ – 7 (10);
  15. Слуцк – 7 (11);
  16. Торпедо (Мн) – 6 (11).
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Тэги: футбол-Беларусь

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