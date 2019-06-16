«Дняпро» разгромил «Ислочь» и другие результаты тура

Сегодня тремя матчами завершается программа 11-го тура чемпината Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Вчера прошли три поединка:

«Дняпро» – «Ислочь» – 3:0;

«Славия» – «Слуцк» – 1:1;

«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск» – 1:0.

Напомним, тур начался в пятницу.

Сегодня же в борьбу вступят лидеры первенства. Особое внимание будет привлечено к Борисову:

БАТЭ – «Шахтер» (начало в 17:00, «Борисов-Арена»);

«Динамо» (Мн) – «Энергетик-БГУ» (19:00, «Трактор»);

«Динамо» (Бр) – «Гомель» (20:45, «Брестский»).

Турнирная таблица выглядит пока следующим образом: