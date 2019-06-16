В Сенненском районе утонул молодой мужчина

Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси. На этот раз черным на карте страны отмечен Сенненский район.

По информации спасателей, ЧП произошло накануне днем – сообщение об утонувшем поступило на пульт дежурного в 13:14.

Как сообщается в озере Ходцы (деревня Ходцы). Прибывшие на место вызова работники ОСВОД достали из воды тело 38-летнего мужчины.

Ранее сообщалось, что 14 июня в Гомельской области утонули четыре мужчины.

По данным ОСВОД, всего в 2019 году уже утонули почти 140 человек (15 из них – дети).