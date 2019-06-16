В Минске пропал молодой мужчина

В столице ведется розыск 33-летнего Антона Гасюка, о судьбе которого более недели ничего неизвестно.

Как сообщается, мужчина седьмого июня без разрешения ушел из больницы и пропал.

Антон был одет в синюю бейсболку, красную байку с капюшоном, красную майку с коротким рукавом, синие джинсы, черные ботинки.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам: