В Минске пропал молодой мужчина

/ Происшествия
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В столице ведется розыск 33-летнего Антона Гасюка, о судьбе которого более недели ничего неизвестно.

Как сообщается, мужчина седьмого июня без разрешения ушел из больницы и пропал.

Антон был одет в синюю бейсболку, красную байку с капюшоном, красную майку с коротким рукавом, синие джинсы, черные ботинки. 

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего, позвонить по телефонам:

  • +375172396782;
  • +375172920202;
  • +375293560270;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Персона: Антон Гасюк Город: Минск

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