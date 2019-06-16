Коллапс продолжается: очереди фур на границе никуда не делись
Около 1200 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Европейского союза.
Как обычно, самым загруженным направлением является литовское – в очереди стоит более 690 грузовиков:
- «Каменный Лог» – более 220;
- «Привалка» – более 180;
- «Бенякони» – более 140;
- «Котловка» – более 50.
Свой час выезда в Латвию ожидают более 370 фур:
- «Григоровщина» – более 210;
- «Урбаны» – более 160.
Появилась «колейка» и на выезд в Польшу – более 170 большегрузов:
- «Берестовица» – более 70;
- «Козловичи» – более 60;
- «Брузги» – более 40.