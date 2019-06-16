Коллапс продолжается: очереди фур на границе никуда не делись

Около 1200 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Европейского союза.

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Как обычно, самым загруженным направлением является литовское – в очереди стоит более 690 грузовиков:

«Каменный Лог» – более 220;

«Привалка» – более 180;

«Бенякони» – более 140;

«Котловка» – более 50.

Свой час выезда в Латвию ожидают более 370 фур:

«Григоровщина» – более 210;

«Урбаны» – более 160.

Появилась «колейка» и на выезд в Польшу – более 170 большегрузов: