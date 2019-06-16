Коллапс продолжается: очереди фур на границе никуда не делись

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Около 1200 большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами Европейского союза.

Фото pixabay.com

Как обычно, самым загруженным направлением является литовское – в очереди стоит более 690 грузовиков:

  • «Каменный Лог» – более 220;
  • «Привалка» – более 180;
  • «Бенякони» – более 140;
  • «Котловка» – более 50.

Свой час выезда в Латвию ожидают более 370 фур:

  • «Григоровщина» – более 210;
  • «Урбаны» – более 160.

Появилась «колейка» и на выезд в Польшу – более 170 большегрузов:

  • «Берестовица» – более 70;
  • «Козловичи» – более 60;
  • «Брузги» – более 40.
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