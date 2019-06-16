Зеленского ждут в Берлине
Просмотров: 241
На следующей неделе президента Украины Владимира Зеленского ожидает насыщенная зарубежная программа.
Уже завтра он будет находиться в Германии, где проведет встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой правительства Ангелой Меркель.
На следующий день он посетит Париж (в пресс-службе Зеленского пока ничего не сообщают о программе визита).
Напомним, в преддверии второго тура президентских выборов Меркель пригласила в Берлин Петра Порошенко, визит которого команда пятого президента Украины пыталась использовать в избирательной кампании.
Впрочем, канцлер уже на следующий день поздравила Зеленского с победой.