Зеленского ждут в Берлине

На следующей неделе президента Украины Владимира Зеленского ожидает насыщенная зарубежная программа.

Уже завтра он будет находиться в Германии, где проведет встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой правительства Ангелой Меркель.

На следующий день он посетит Париж (в пресс-службе Зеленского пока ничего не сообщают о программе визита).

Напомним, в преддверии второго тура президентских выборов Меркель пригласила в Берлин Петра Порошенко, визит которого команда пятого президента Украины пыталась использовать в избирательной кампании.

Впрочем, канцлер уже на следующий день поздравила Зеленского с победой.